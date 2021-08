Europa Conference League: Kuopio PS - Union Berlin LIVE auf SPORT1

Dank eines siebten Platzes aus der vergangenen Saison nehmen die Eisernen in dieser Spielzeit an der neu geschaffenen Europa Conference League teil.

In den Playoffs trifft Union dabei auf das finnische Team Kuopion PS, das sich mit einem dritten Platz in der heimischen Liga für den Wettbewerb qualifiziert hatte.

Die gute Nachricht für alle Fußball-Fans: SPORT1 überträgt das Hinspiel in Kuopio am Donnerstag ab 17.55 Uhr LIVE im TV und Stream . Für die Mannschaft von Urs Fischer geht es um eine gute Ausgangslage, um für das Rückspiel an der Alten Försterei gerüstet zu sein. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Dass Union es überhaupt in die Europa Conference League geschafft hat, gleicht einem Wunder. 2019 erst aufgestiegen, gab es zunächst einen soliden elften Platz, ehe sich die Hauptstädter in der vergangenen Spielzeit auf Rang sieben steigerten - unter anderem vor Borussia Mönchengladbach, das somit den europäischen Wettbewerb verpasste.

