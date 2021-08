Transfer-Coup: Füchse Berlin holen dänischen Olympia-MVP Mathias Gidsel

Mathias Gidsel (r.) spielt in Zukunft für die Füchse Berlin © AFP/SID/Fabrice COFFRINI

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterzeichnete der wertvollste Spieler der Olympischen Spiele in Tokio einen Dreijahresvertrag in der Hauptstadt. Gidsel kommt vom dänischen Klub GOG Handbold.