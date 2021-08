Nach Corona: VfB-Angreifer Kalajdzic und Coulibaly wieder im Mannschaftstraining

Die beiden Angreifer Sasa Kalajdzic und Tanguy Coulibaly vom Bundesliga-Tabellenführer VfB Stuttgart sind nach ihren Corona-Erkrankungen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Das teilten die Schwaben am Dienstag mit.

Die beiden Leistungsträger hatten aufgrund eines positiven Coronatests den Saisonauftakt im Pokal sowie in der Liga verpasst.

Nach dem 5:1 gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth könnten der österreichische Torjäger Kalajdzic sowie der französische Flügelspieler Coulibaly damit wieder eine Option für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr) bei Vizemeister RB Leipzig sein. Der ebenfalls positiv getestete Nikolas Nartey ist derweil weiterhin in Quarantäne, VfB-Sportdirektor Sven Mislintat erwartet eine Rückkehr in der nächsten Woche.