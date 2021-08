NFL: Usain Bolt fordert Tyreek Hill zum Sprint-Duell

Völlig abgespact! Bolt sprintet in Schwerelosigkeit

Usain Bolt ist mit seinen acht olympischen Goldmedaillen eine Legende im Sprint. Aber ein NFL-Star meint, ihn schlagen zu können. Nun steht ein Rennen zwischen beiden in Aussicht.

In dem Radio- und Fernsehsport-Format “The Dan Patrick Show” hat Usain Bolt erklärt, ernsthaft darüber nachzudenken, einem Sprint-Showdown mit Tyreek Hill zuzustimmen.

Nun jedoch hat Bolt geantwortet - und schickt sich an, eine Herausforderung über 70 Meter anzunehmen. “Hill hat geredet, also werden wir sehen. Wir sollten darüber nachdenken”, so der 35-Jährige.