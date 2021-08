SPORT1 schnürt großes Beachvolleyball-Paket und überträgt „King of the Court“ und Beach-DM live SPORT1 schnürt großes Beachvolleyball-Paket und überträgt „King of the Court“ und Beach-DM live

SPORT1 zeigt jede Menge Beachvolleyball-Action live © Imago

Mehr als 20 Livestunden Beachvolleyball im Free-TV eingeplant: Auftakt mit dem Turnier “King of the Court” am Freitag, 20. August, live ab 15:30 Uhr aus Hamburg

Die Beachvolleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand ab Freitag, 3. September, live ab 15:30 Uhr

Ismaning, 17. August 2021 – SPORT1 bleibt dem Beachvolleyball auch 2021 treu: Von der Deutschland-Premiere von “King of the Court” in Hamburg (20. bis 22. August) sowie den Deutschen Beachvolleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 5. September) können alle Fans an sechs Turniertagen mehr als 20 Stunden live im Free-TV sowie im Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps genießen. Den Auftakt bildet das Turnier “King of the Court” ab Freitag, 20. August, live ab 15:30 Uhr aus Hamburg. Die Beachvolleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand werden ab Freitag, 3. September, live ab 15:30 Uhr übertragen. Als Kommentator:innen der beiden Evens sind Katharina Hosser und Daniel Höhr im Einsatz. Julius Brink, Olympiasieger Beachvolleyball 2012 mit Jonas Reckermann, fungiert als Moderator und Experte.

70 Teams in Hamburg am Start Ein Major-Turnier, zwei World Tour Finals, eine Weltmeisterschaft: Die Stadt Hamburg hat sich in den vergangenen Jahren zum Gesicht für internationale Beach-Volleyball Events entwickelt. Mit dem Turnierformat “King of the Court” wird das Portfolio um ein junges Beach-Format erweitert. In der Hansestadt werden dabei erstmals im Rahmen einer offiziellen Beachvolleyball Tour die “Queens und Kings” gesucht. Insgesamt gehen 70 internationale und nationale Duos, aufgeteilt auf zwei Turniere, an den Start und bringen das besondere Beachvolleyball Flair zurück nach Hamburg. Gleichzeitig ist es für die deutschen Teams die letzte Möglichkeit, um vor den Deutschen Beachvolleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand Ranglistenpunkte zu sammeln und sich ihren Traum von der DM-Teilnahme zu erfüllen. SPORT1 überträgt von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. August, mehr als zehn Stunden live im Free-TV.

Beach-DM feiert 30. Geburtstag Live dabei ist SPORT1 auch, wenn der DVV zum 30. Mal die Deutschen Meister im Beachvolleyball kürt. Alle Fans können so von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. September, ausführliche Livestrecken im Free-TV erleben. Dabei werden in Timmendorfer Strand erstmals auch Night-Sessions unter Flutlicht gespielt, die der einmaligen Stimmung in der Ahmann-Hager-Arena ein weiteres Kapitel hinzufügen.





