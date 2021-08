Olympia 2021: China ernennt sich selbst zum Medaillen-Sieger vor USA

Die USA haben bei den Olympischen Spielen in Tokio 39 Goldmedaillen, 41 Silbermedaillen und 33 Bronzemedaillen, insgesamt also 113 Medaillen abgeräumt.

Damit stehen die Vereinigten Staaten laut des offiziellen Medaillenspiegels des Internationalen Olympischen Komitees an erster Stelle vor China. ( Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2021 )

China reklamiert Medaillen für sich

Wenn man die Medaillen von Hongkong und Taiwan hinzurechnet, kommt China nach eigenen Angaben auf 41 Gold-, 37 Silber- und 27 Bronzemedaillen, insgesamt also auf 106 Medaillen.

Damit liegt China zwar immer noch an zweiter Stelle, was die Gesamtzahl der Medaillen angeht, aber als “Sieger” der Olympischen Spiele gilt in der Regel das Land, das die meisten Goldmedaillen gewinnt.