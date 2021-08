FC Bayern präsentiert neues Champions-League-Trikot

Seine Premiere feiert das neue Trikot der Bayern am Abend im Supercup gegen den BVB in Dortmund ( Supercup: Borussia Dortmund - FC Bayern, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ).

Müller vom neuen Bayern-Trikot begeistert

Das Trikot ist grundsätzlich in Weiß gehalten, in dunklem Blau ist ein Bergpanorama als Muster zu sehen. Das Design soll “die Heimatverbundenheit und Wurzeln des deutschen Rekordmeisters” symbolisieren, wie auch “seinen Anspruch, immer die höchsten Gipfel anzuvisieren”, schreibt der Klub in seiner Mitteilung.