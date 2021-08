Aktion zum Gedenken: Adidas sucht Namensvetter von Diego Armando Maradona

Maradona, Neymar und Co.: Diese Stars landeten fast beim FC Bayern

Ausrüster Adidas startet eine Aktion zum Gedenken an Diego Armando Maradona. Es wird nach allen Argentiniern mit dem Vornamen der Fußball-Ikone gesucht.

Eine einmalige Aktion zum Gedenken an Diego Armando Maradona sorgt in der argentinischen Heimat der verstorbenen Fußball-Ikone für Aufsehen.

1703 Babys nach Maradona benannt

Laut behördlichem Melderegister wurden vor 40 Jahren in Argentinien im Zuge des Hypes um den damals erst 21 Jahre alten Maradona exakt 1703 Babys nach dem “Goldjungen” benannt.

Maradona, der im Herbst vergangenen Jahres im Alter von 60 Jahren nach einem Herzinfarkt verstarb, pflegte eine besonders innige Beziehung zu den Boca Juniors und fühlte sich im Stadion “La Bombonera” buchstäblich wie in seinem Wohnzimmer.

Maradonas Tod beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute

Zwar hatte Maradona den Verein 1982 nach nur einem Jahr in Richtung des FC Barcelona verlasen, doch aufgrund seiner Verbundenheit heuerte "El Dieguito" 1995 nach Ablauf einer Dopingsperre ein zweites Mal bei den Boca Juniors an und feierte später in ihrer Arena auch einen rauschenden Abschied als Profifußballer.