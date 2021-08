WWE RAW: RK-Bro versöhnt - neue Matches für SummerSlam

Bei WWE Monday Night RAW findet Randy Orton und Riddle doch noch zusammen - und greifen beim SummerSlam am Samstag nach Titelgold.

Das WWE-Comeback von Randy Orton nach mehrwöchiger Pause endete vergangene Woche mit einer Attacke auf Partner Riddle - nun hat sich das ungleiche Duo “RK-Bro” rechtzeitig vor dem SummerSlam am Sonntag doch zusammengerauft.

Riddle trotz RKO von Randy Orton versöhnlich

Riddle unterbrach ihn und stellte seine eigene Theorie auf: Orton habe ihm mit Blick auf kommende Matches wohl zeigen wollen, wie man den RKO richtig durchführe. Das wäre auch anders gegangen, es sei aber okay, er sei bereit, die Irritation hinter sich zu lassen und trotzdem wieder ein Team mit ihm zu bilden.

Bevor Orton antworten konnte, schnitten ihm Styles und Omos das Wort ab, was schließlich zur Ansetzung eines Matches zwischen Riddle und Styles führte - das Styles nach einer Ablenkung von Riddle durch Omos gewann.

Später folgte ein Match zwischen Orton und Omos - das die Schlüsselszenen der Show in Gang setzte.

RKO-Bro fordert AJ Styles und Omos beim SummerSlam

Riddle eilte heran und schaltete Styles aus, so dass Omos sich entschloss, seinen Partner wegzutragen, statt weiter die Konfrontation zu suchen.

Orton wandte sich danach an Riddle und meinte, dass sein Respekt nicht leicht zu verdienen sei. Dass er sich von dem RKO aber nicht davon abhalten hat lassen, ihm weiter beizustehen, verdiene Anerkennung. Mit einer von Riddle mit Begeisterung aufgenommenen Umarmung besiegelte Orton die offizielle Reunion von RK-Bro, die nun Styles und Omos ihre bei WrestleMania von New Day gewonnenen Titel abnehmen wollen.

Alexa Bliss trifft auf Eva Marie, Goldberg mit Spear gegen Lashley

Ein weiteres neues SummerSlam-Match: Die seit Wochen schwelende Fehde zwischen Eva Marie und der unheimlichen Alexa Bliss wird in einem Kampf münden.

Diese Woche wurde die Fehde durch einen Besuch von Eva Marie und ihrer Vollstreckerin Doudrop in “Alexa’s Playground” vorangetrieben - der damit endete, dass Doudrop sich von Bliss’ Puppe Lilly verängstigt zeigte und Eva Marie im Stich ließ.

Die weiteren Highlights:

- Mit einem Sieg über Damenchampion Nikki A.S.H. untermauerte Rhea Ripley ihren Anspruch, ihr beim SummerSlam den Titel abzunehmen. Als nach dem Kampf dann aber die zweite Herausforderin Charlotte Flair Nikki provozierte, half Ripley ihr - was zur Ansetzung eines Tag Team Matches am Ende der Show führte. Flair holte sich dazu Beistand von Nia Jax und pinnte Ripley am Ende mit der Natural Selection, nachdem sie sich selbst einwechselte.