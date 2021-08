Formel 1: Zandvoort-Chef Jan Lammers appeliert wegen Hamilton an Fans

Max Verstappen kann beim Formel-1-Comeback in Zandvoort auf die Unterstützung der Fans bauen, Orgachef Jan Lammers stellt aber noch eine andere Forderung an die Anhänger.

Am 5. September kommt es zum Formel-1-Comeback in Zandvoort.

"Der Sport muss sich verbrüdern und wir dürfen nicht in Hooligan-Situationen kommen wie im Fußball", sagte Lammers dem niederländischen Portal nu.nl .

Lammers vergleicht Hamilton mit Messi und Ronaldo

Lammers spielte auf den Crash in Silverstone mit Verstappen an, nach welchem der Brite zuletzt sowohl online als auch von Zuschauern im darauffolgenden GP in Budapest teilweise rassistisch beschimpft worden war.