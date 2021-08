FC Bayern: Jancker spricht über Trapattoni, Beckenbauer und Hitzfeld

Carsten Jancker spricht im SPORT1-Podcast über die Anfänge seiner Bayern-Zeit - und verrät, was die Methoden von Giovanni Trapattoni waren.

Dazu zählt auch Giovanni Trapattoni, auf den er bereits 1996 in seinem ersten Jahr beim FC Bayern stieß. Gemeinsam gewannen sie 1997 die Meisterschaft und 1998 den DFB-Pokal.

Jancker hat nun verraten, was Trapattoni für Methoden anwandte, um ihn fitzumachen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Jancker lobt Hitzfeld-Ansprachen

“Ich habe in Italien mal 45 Minuten lang Einwürfe geübt”, sagte Jancker über seine Zeit zwischen 2002 und 2004. “Natürlich ist es schwierig, das in den anderen europäischen Raum zu bringen, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die du für dich mitnimmst”.