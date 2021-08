BVB: Warum Erling Haaland jetzt nicht geht, was Borussia Dortmund bei Ausstiegsklausel kassieren kann

Die Bosse vieler europäischer Topklubs werden auch an diesem Wochenende sicher wieder neidisch nach Dortmund geschaut haben.

BVB kann für Haaland bis zu 90 Mio. kassieren

Nahezu jeder Spitzenverein will Haaland haben - doch der BVB wird ihn (noch) nicht abgeben. Trotz immer wieder aufkehrender Gerüchte wird der 21 Jahre alte Norweger in diesem Sommer definitiv nicht verkauft werden.

Bereits im April hatten die BVB-Bosse das dem Spieler, Papa Alf-Inge und Berater Mino Raiola bei einem Treffen in Dortmund mitgeteilt.

Experten sicher: Erling Haaland unter Wert verkauft

In der Branche ist man sich einig, dass Haaland, dessen Marktwert auf 130 Millionen Euro beziffert wird, so oder so im kommenden Jahr unter Wert verkauft wird.