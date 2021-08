Werder Bremen: Frank Baumann über Sündenbock-Image, Transfers und Krise

Geschäftsführer Frank Baumann vom SV Werder Bremen hat im Doppelpass 2. Bundesliga auf SPORT1 Verständnis für die “Baumann raus”-Rufe der Fans beim 1:4 gegen den SC Paderborn am Sonntag. gezeigt. (BERICHT: Debakel für Bremen)

Der Werder-Boss kann aber auch verstehen, dass er als Sündenbock gesehen wird. “Ich bin in der Gesamtverantwortung. Es sind Fehler gemacht worden, von allen Beteiligten. Ich will mich da gar nicht rausnehmen.”

Baumann erklärt schwierige Situation von Werder Bremen

Baumann stellte nach dem Abstieg und insgesamt zwei schwachen letzten Jahren in der Bundesliga samt Corona-Pandemie aber auch klar: “Die wirtschaftliche Gesundung des Vereins steht an erster Stelle. Dass darunter auch die sportliche Qualität leidet, ist klar.”

Dementsprechend brauche man auch “große Geduld, was den Kader angeht. Wir müssen zusammenbleiben, müssen geschlossen bleiben.”

“War klar, dass der Kader spät stehen wird”

Mit vier Punkten aus drei Spielen sind die Norddeutschen aktuell Elfer in der 2. Bundesliga. Wirtschaftlich ist die Situation gesichert, machte Baumann deutlich: “Ich möchte klarstellen, dass wir aktuell keine Insolvenzgefahr haben. Wir sind liquiditätsmäßig gut aufgestellt.”

Das will Werder auf dem Transfermarkt noch machen

Sportlich sieht Baumann bei Werder Licht am Ende des Tunnels.

“Mit Markus Anfang haben wir einen Trainer, der solche Situationen aus seiner Zeit beim 1. FC Köln kennt. Er moderiert das gut und dreht schon an den richtigen Stellschrauben”, erklärt der Bremer Boss.

Dieses Foul bringt Werder auf die Siegerstraße in wildem Topspiel

“Am meisten drückt der Schuh im Sturm. Da wollen wir noch einen Außenstürmer und zentralen Stürmer verpflichten. Das hat allerhöchste Priorität”, verriet Baumann: “Wir müssen was machen auf einigen Positionen – gar keine Frage. Wir werden aber nicht in Aktionismus verfallen. Wir holen einen Spieler nur, wenn wir von ihm überzeugt sind und er uns weiterbringt.”

Ducksch oder Hofmann nach Bremen?

Zucker-Lupfer! So schön trifft Hannover gegen Bremen

“Wenn man drei Wochen vor Transferende fragt, ob ein Spieler zur Verfügung steht, ist das ganz normal”, meinte der Bremer: “Wir waren im Austausch und haben Interesse bekundet. Oliver hat gesagt, dass er ihn nicht abgegeben will, aber wir können ein Angebot machen, wenn wir wollen. Was daran unmoralisch sein soll, muss Oliver Kreuzer beantworten. Wir sind da im Austausch, aber der KSC einen Spieler nicht abgeben will, ist das okay.”