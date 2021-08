DFB-Pokal: VfL Wolfsburg raus nach DFB-Urteil wegen Wechsel-Fehler van Bommel

Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag nach einer fast fünfstündigen Verhandlung in Frankfurt/Main.

DFB-Sportgericht: “Grundpflichten gravierend verletzt”

Fataler Wechsel-Fehler von van Bommel

Trainer van Bommel hatte im Verlauf der Verlängerung in der 102. Minute beim Spielstand von 1:1 Admir Mehmedi für Maximilian Philipp eingewechselt - als sechsten Spieler.

Wolfsburg hoffte auf Wiederholungsspiel

Die Wolfsburger Verantwortlichen erklärten am Montag erneut, sie hätten vom Vierten Offiziellen Tobias Fritsch die Freigabe für einen sechsten Wechsel erhalten.

Der wiederum versicherte, er habe lediglich auf die Anzahl der verfügbaren Wechselslots hingewiesen. In einem informellen Gespräch zwischen den Vertretern beider Vereine in einer Unterbrechung der Verhandlung war keine Einigung zustande gekommen.

VfL-Verantwortliche sehen Fehler beim Vierten Offiziellen

Laut Aussagen der VfL-Verantwortlichen soll Fritsch sowohl van Bommel als auch dem VfL-Torwarttrainer bestätigt haben, dass nach den drei getätigten Wechseln in der regulären Spielzeit noch drei weitere Einwechslungen möglich seien. Man habe sich “auf Aussagen eines Funktionärs verlassen”, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer.

Fritsch wiederum wies die Darstellung zurück. “Ich gehe davon aus, dass es da ein Missverständnis gab”, sagte der Vierte Offizielle. Der Fehler, den sechsten Wechsel zuzulassen, sei ihm im “Eifer des Gefechts” unterlaufen und in der Halbzeit der Verlängerung aufgefallen.

“Die Kappe habe ich auf im sportlichen Bereich”, sagte Schäfer, der zugab: “Wir haben einen Fehler gemacht.” Eine E-Mail des DFB mit den Durchführungsbestimmungen, die in der Woche vor dem Pokalstart an fünf VfL-Vertreter geschickt wurde, habe er nicht erhalten. Auf die Frage des Sitzungsleiters, ob er die Regeln zu Auswechslungen im Pokal kenne, antwortete Schäfer: “Jetzt ja.”

Das sagte Wolfsburg-Boss Schmadtke zum Wechsel-Fehler

VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hatte nach dem Wechsel-Fail in einem Statement erklärt: “Wir werden das Thema intern analysieren und dafür Sorge tragen, dass so etwas künftig nicht mehr passiert.”

Pokal-Auslosung wegen Bayern-Spiel erst Ende August

Nun steht also Münster in der 2. Runde des DFB-Pokals. Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 29. August (ab 18.30 Uhr) im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost. Dies gab der Verband vergangene Woche bekannt.