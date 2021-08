Bundesliga, FC Bayern: Effenberg kritisiert VAR & fordert Regel-Revolution

Auch mehrere Tage nach dem Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern sorgen vor allem zwei Szenen in der Schlussphase immer noch für Diskussionen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Zunächst ging in der 81. Minute Marcus Thuram beim Stand von 1:1 bei einer flachen Hereingabe in den Strafraum nach einem Kontakt mit Dayot Upamecano zu Boden.

Effenberg und Fjortoft kritisieren VAR

“Ich finde, in dieser Szene hätte es Elfmeter geben müssen. Es gab einen Kontakt, er hätte nur den Fuß hinhalten müssen. Da bitte ich doch den Mann im Keller von Köln, noch mal darauf hinzuweisen, sich die Szene anzuschauen”, machte SPORT1 -Experte Stefan Effenberg am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 deutlich.

Auch der ehemalige norwegische Nationalspieler Jan Age Fjortoft hatte dazu eine klare Meinung: “Wie schwierig ist es, den Schiedsrichter zu bitten: Geh zum Schirm! Die Schiedsrichter stehen 20 Sekunden rum. Da kann ich doch zum Schirm gehen und sagen: Das war ein Fehler”, kritisierte Fjortoft und ergänzte: “Dann sagt ganz Fußball-Deutschland: Ich habe so viel Respekt vor diesem Schiedsrichter. Aber sie machen es genau andersherum und das ärgert mich.”

Draxler: “Der nächste schwammige Begriff”

Trifft der Schiedsrichter auf dem Platz eine klare Fehlentscheidung, meldet sich der Video-Assistent. Doch warum griff der VAR in dieser Situation nicht ein?

Effenberg: Zweiten Elfmeter muss man nicht geben

Nur zwei Minuten später gab es dann schon die nächste strittige Szene. Thuram zog mit dem Ball am Fuß in den Strafraum, Upamecano verfolgte ihn, traf den Gladbacher am rechten Fuß und lehnte sich auf seinen Gegner.