cowana Gaming verpflichtet aTTaX-Roster

Aus aTTaX wird cowana - die Organisation aus Langenzenn stellt sich in CS:GO neu auf © cowana Gaming

Die mittelfränkische eSports-Organisation cowana Gaming baut ihr CS:GO-Team um. Nun wurde ein in der Szene sehr bekanntes Komplettpakelt verpflichtet.

Am 16. Juli wurde das hauseigene Counterstrike-Roster nach einigen kleineren Anpassungen endgültig verabschiedet. Weil cowana aber weiterhin in dem Titel aktiv bleiben wollte, musste ein neues Ensemble her.