Tennis: Roger Federer vor erneuter Knie-OP - folgt Rücktritt des Schweizer?

Roger Federer muss sich zum dritten Mal am rechten Knie operieren lassen. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger will nicht aufgeben - doch vieles spricht gegen ihn.

“Ich werde für viele Wochen Krücken brauchen und bin für viele Monate raus”, sagte der Tennisstar Sonntagabend in einem Video bei Instagram und kündigte eine Woche nach seinem 40. Geburtstag die nächste Pause an.

Zuletzt hatte der 20-malige Grand-Slam-Champion bereits seine Teilnahme an den ATP-Masters in Toronto und Cincinnati abgesagt. Die Olympischen Spiele in Tokio ließ er wegen Problemen mit dem im Vorjahr zweimal operierten rechten Knie ebenso sausen.

Federer will für Rückkehr kämpfen

Trotzdem hat Federer, einer der größten Tennisspieler in der Geschichte, aktuell weiterhin nicht vor, in den Ruhestand zu gehen.

Der Schweizer bleibt optimistisch und will kämpfen: “Es wird natürlich in gewisser Weise schwierig, aber gleichzeitig weiß ich, dass es das Richtige ist. Ich hoffe, dass ich auf die Tour zurückzukehren werde”, sagte er.

Aber er sei auch realistisch, so Federer weiter, “ich weiß, wie schwierig es in diesem Alter ist, sich erneut einer OP zu unterziehen.”

War es das mit der Karriere von Federer?

Seit seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon vor gut einem Monat hat Federer kein Match mehr bestritten. Und auf die Sportkarriere bezogen nagt mit seinen 40 Jahren der Zahn der Zeit schon gewaltig an ihm.

Federer und Nadal: Ungewissheit und Fragezeichen

Nachdem er bereits auf Wimbledon und Olympia verzichtet hatte, sagte er zuletzt auch die Starts in Toronto und Cincinnati ab. Sein Auftritt bei den US Open, die am 30. August beginnen, steht noch in den Sternen.