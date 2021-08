Erling Haaland vom BVB dominiert Bundesliga - Kolumne von Alex Steudel

PSG und Manchester City tätigen einen Mega-Transfer nach dem nächsten - nur Erling Haaland kriegen sie bisher nicht. Alex Steudel freut sich in seiner Kolumne darüber - und hat Mitleid mit Robert Lewandowski.

Scheichgesteuerte Klubs wie Paris Saint-Germain und Manchester City investieren Summen in ihre Mannschaften, mit denen man so manchen Kleinstaat durch die Corona-Krise lotsen könnte.

Im UEFA-Fachjargon nennt man diese Vorgehensweise Financial Mehrplay: Frankreichs Meister PSG kauft sich gerade die Avengers des Fußballs zusammen – hinten Donnarumma und Ramos, in der Mitte Wijnaldum, vorne Messi.

Der englische Meister ManCity hat diesen Sommer schon 127 Millionen Euro an Ablösesummen ausgegeben. Dabei steht das Transferfenster erst auf Kipp. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Haaland spielt MIT der Bundesliga

Der Norweger kickt nach wie vor in der Bundesliga. Für Dortmund. Wochenende für Wochenende sehen wir ihn diese Saison gegen Topklubs wie Fürth, Bielefeld, Mainz oder Augsburg. Da haben die Scheichs aber ordentlich geschlafen.

Oder sagen wir besser: Haaland spielt nicht IN der Bundesliga. Er spielt MIT der Bundesliga. Und zwar, wie er will. Fünf Tore erzielte er in den ersten zwei Begegnungen dieser Saison.