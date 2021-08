Julian Draxler von PSG bei Bayer Leverkusen kein Thema

SPORT1 weiß hingegen, dass Bayer kein Interesse an Draxler hat. Zwar befindet sich Bayer auf der Suche nach Verstärkung für die Flügelposition, der Ex-Schalker ist jedoch kein Thema.

Draxler will bei PSG bleiben

Darüber hinaus ist für Draxler selbst klar, dass er in Paris bleiben, sich durchsetzen und mit der stärksten Mannschaft der Welt zusammenspielen will. Ein Wechsel kommt für ihn nicht in Frage. Er hat seinen Vertrag erst kürzlich um drei weitere Jahre bis 2024 verlängert.