Bundesliga: Mats Hummels winkt BVB-Comeback gegen Freiburg So plant der BVB mit Hummels

Zwei Tore, drei Assists! Die große Haaland-Show im Video

Patrick Berger

Mats Hummels arbeitet bei Borussia Dortmund an seinem Comeback. Nach SPORT1-Informationen kommt er schon am Wochenende wieder für einen Einsatz in Frage.

Am Dienstag wird er Borussia Dortmund im Supercup gegen den FC Bayern (Supercup: Borussia Dortmund - FC Bayern am Dienstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) noch fehlen, am Wochenende soll Mats Hummels dann allerdings sein Kader-Comeback feiern!

Wie SPORT1 erfuhr, will Trainer Marco Rose seinen Abwehrchef am Samstag zum Bundesliga-Spiel nach Freiburg (15.30 Uhr) mitnehmen. Hummels soll im Breisgau - sollte alles nach Plan verlaufen - zunächst im Kader stehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Am Montag hielt sich Rose angesprochen auf eine Hummels-Rückkehr noch etwas bedeckt: “Wir können es noch nicht genau abschätzen, aber es sieht gut aus.”

Rose: Signale von Hummels positiv

Der Weltmeister von 2014 kehrte mit Knieproblemen von der EM zurück. Deshalb konnte der 31 Jahre alte Routinier bislang nur locker individuell mit dem Ball arbeiten. Eine Rückkehr ins Teamtraining ist für diese Woche geplant.

“Die Signale von Mats sind sehr positiv”, sagt Rose: “Ich weiß noch nicht genau, ob es für Freiburg reicht. Wir hoffen aber, dass er danach ein Thema ist.”

Neben Hummels befindet sich auch Raphael Guerreiro (Wadenprobleme) laut Rose noch im Integrationstraining. Beide würden “gut belastet”. Möglich, dass auch Emre Can (ebenfalls Wadenprobleme) in Freiburg wieder dabei ist.

Hazard verletzt sich

Thomas Meunier und Julian Brandt, die an Covid19 erkrankt waren, dürfen am Montag respektive am Dienstag die corona-bedingte Isolation verlassen. Sie sollen behutsam aufgebaut werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Rose mahnt trotz Gala: Das muss Haaland noch lernen

Vorerst fehlen wird auf jeden Fall Thorgan Hazard. Wie Rose bestätigte, hat sich der Offensivspieler eine Knöchelverletzung zugezogen. Eine konkrete Diagnose steht noch aus.

