Para-Star Rehm wirbt beim Supercup für Paralympics

Voller Fokus auf die Paralympics

Zudem werden, unterlegt mit dem Rammstein-Song "Ich will", emotionale Botschaften der Athletinnen und Athleten des Team Deutschland Paralympics auf den Stadionleinwänden zu sehen sein. Damit wollen die Initiatoren und jahrelange Unterstützer, die DFL Stiftung und die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die Teilnahme des 134-köpfigen Aufgebots des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) in Tokio in den Fokus rücken.

Bereits am Sonntag waren die deutschen Leichtathleten nach Japan aufgebrochen, um sich in den Trainingsquartieren in Miyazaki und Shimabara auf die anstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. Der größte Teil des DBS-Aufgebots wird am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Tokio verabschiedet.