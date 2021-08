Patrick Owomoyela Experten bei Amazon für Champions League

Amazon Prime Video hat Patrick Owomoyela und Mario Gomez als Experten für die Übertragungen in der kommenden Champions-League-Saison verpflichtet.

Amazon Prime Video hat die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Patrick Owomoyela und Mario Gomez als Experten für die Live-Übertragungen in der kommenden Champions-League-Saison verpflichtet. Am Dienstag feiert der Streamingdienst ab 20.30 Uhr beim Play-off-Spiel zur Königsklasse zwischen der AS Monaco und Schachtjor Donezk seine Premiere.