"Brutaler" Angriff auf Familie: Tongas Rugby-Nationaltrainer Kefu schwer verletzt

Tongas Rugby-Nationaltrainer Toutai Kefu ist nach einem “brutalen und gewalttätigen” Angriff schwer verletzt worden und befindet sich in einem kritischen Zustand. Der 47-Jährige erlitt bei einem Einbruch mehrerer Täter in sein Haus in Brisbane schwerwiegende Verletzungen im Unterleib, teilte die örtliche Polizei mit. Neben Kefu wurden auch seine Frau sowie seine beiden Kinder verwundet, alle Vier wurden in ein Krankenhaus gebracht.