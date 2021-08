Anzeige

BVB: PK mit Rose vor Supercup gegen Bayern LIVE im Ticker Rose sieht viel Potenzial bei Haaland

Rose mahnt trotz Gala: Das muss Haaland noch lernen

Borussia Dortmund kämpft am Dienstag gegen den FC Bayern um den Supercup. Auf der PK vor dem Spiel erklärt BVB-Trainer Marco Rose, wie er die Entwicklung von Erling Haaland sieht.

Am Dienstag steht der erste Titel-Showdown der Saison an. Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München zum Duell um den Supercup im Signal Iduna Park. (Supercup: Borussia Dortmund - FC Bayern am Dienstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Borussen haben einen starken Saisonstart hingelegt. Dem mühelosen 3:0 im DFB-Pokal bei Wehen-Wiesbaden folgte ein furioser 5:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nun will Marco Rose den Auftakt mit seinem ersten Titel mit dem BVB veredeln. Auf der PK vor dem ersten Finale der Saison geht Rose vor allem auf die personelle Situation ein und erklärt, wie weit Emre Can, Mats Hummels und Raphael Guerreiro sind.

Zudem spricht er über das Entwicklungspotenzial von Erling Haaland, der mit zwei Toren und zwei Vorlagen einen blendenden Bundesliga-Start hingelegt hat.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im TICKER.

+++ Pressekonferenz ist beendet +++

Da beim BVB heute Termindruck herrscht, ist die PK bereits nach einer guten Viertelstunde beendet.

+++ Rose über hohe Belastung +++

“Das sind Dinge, die wir auf dem Schirm haben müssen. Die Jungs sind nach ihrem Urlaub wirklich fit, sehr fit. Aber natürlich muss man aufpassen, dass wir den Rhythmus Samstag, Dienstag, Samstag usw. verkraften. Wir müssen auf unsere Jungs aufpassen und einen guten Austausch haben. Sie müssen uns auch Signale geben. Aber wir stoppen auch niemanden.”

+++ Rose über Haaland +++

Auf SPORT1-Nachfrage zu Roses Aussage, dass Dinge wie Abschluss mit rechts und Kopfballspiel noch besser werden müssen: “Das sage nicht ich, sondern das sagt er, dass die Dinge besser werden müssen. So tickt Erling. Er möchte ein kompletter Spieler werden. Er macht Fortschritte, aber immer wieder auch mal einen zurück. Er ist noch so jung und hat noch so viel Entwicklungspotenzial und weiß das auch. Und man stelle sich vor, er schöpft das voll aus, was er dann für ein Fußballer wird... Daran arbeiten wir gemeinsam.”

+++ Künftig nur Verpflichtung von Impf-Befürwortern? +++

“Nein, würde ich nicht. Es muss jeder Spieler selbst wissen, ob er sich impfen lässt. Ich habe wahrgenommen, was in Mainz passiert ist. Ich habe auch gesehen, was Heidel gesagt hat. Wir müssen mehr und mehr damit arbeiten, dass wir dieses Virus haben und dafür sorgen, dass wir einen sportlich fairen Wettkampf haben. Darum geht es, letztlich nicht um geimpft oder nicht geimpft.”

+++ Rückkehr von Hummels und Guerreiro? +++

“Es sieht bei beiden gut aus. Sie sind im Integrationstraining und werden schon richtig gut belastet. Mats’ Signale sind positiv, ob es für Freiburg reicht, ist offen. Bei Rapha sieht es ähnlich aus. Aber beide sind noch nicht im Mannschaftstraining.”

+++ Rose über Can +++

“Emre hatte nach seinem Einstieg ins Training einen Rückschlag. Seine Wade ist noch nicht stabil. Wir müssen schauen, dass wir ihn so bald wie möglich in den Spielrhythmus integrieren. Das wäre wichtig für uns. Emre sieht sich selbst als Sechser, aber er hat schon Achter oder auch Innenverteidiger gespielt. Er hat mit seinem Tempo auch die Fähigkeit, Außenverteidiger zu spielen. Als Trainer liebt man solche flexiblen Spielern. Man kann immer reagieren, ohne zu wechseln. Ich bin von ihm überzeugt.”

+++ Rose über Delaney +++

Gerüchte über Wechsel nach Dänemark? “Thomas Delaney ist Spieler vom BVB. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Über die Gerüchte äußern wir uns grundsätzlich nicht.”

+++ Leistung vor Ergebnis +++

“Die Leistung ist das Entscheidende. In der Öffentlichkeit wird oft das Ergebnis als Fingerzeig gewertet. Aber am Anfang geht es für uns um die Leistung. Wenn die stimmt, dann ist es auch ein Fingerzeig an die Konkurrenz. Es geht aber vor allem um Konstanz. Am Ende der Saison wird abgerechnet. Als Trainer ist es auch wichtig, Nachhaltigkeit reinzubringen. Nicht nur raus/rein, sondern auch einzuordnen ist meine Aufgabe.”

+++ Rose über Titelambitionen +++

Auf SPORT1-Nachfrage: “Es geht jetzt alles wieder relativ schnell. Ich habe nicht für dieses Jahr geredet, ich spreche grundsätzlich für die nächsten Jahre. Hier geht es darum, kurz- und mittelfristig um Titel mitzuspielen. Wir werden morgen um den Titel kämpfen. Wir haben eine Mannschaft mit Qualität, aber auch einige Baustellen. Wir werden Jahr für Jahr versuchen, eine Mannschaft aufzustellen, die versucht, unsere Spielweise durchzusetzen. Wir werden versuchen, den maximalen Erfolg rauszuholen, aber es gibt keine Garantie für Titel.”

+++ Stellenwert des Supercups? +++

“Ich glaube, dass jedes Spiel ein Fingerzeig sein könnte. Es ist die Möglichkeit, einen Titel zu holen, es ist ein Prestigespiel. Die Voraussetzungen sind nicht einfach, die Regeneration war kurz. Aber wir werden versuchen, alles für den Sieg zu tun.”

+++ Rose über die Personalsituation +++

“Thorgan Hazard wird ausfallen, er hat Schmerzen am Knöchel, der dick geworden ist. Wir müssen schauen, was bei ihm genau los ist. Ansonsten hat sich nichts geändert.”

+++ PK geht los +++

Marco Rose hat an den Mikrofonen Platz genommen, die Pressekonferenz ist startet.

+++ Holt sich der BVB den Supercup zurück? +++

Bereits zum dritten Mal in Folge bestreiten Dortmund und Bayern das Kräftemessen der beiden besten deutschen Klubs der vorangegangenen Saison. Der BVB könnte sich die Trophäe zurückholen. 2019 setzten sich die Schwarz-Gelben im eigenen Stadion durch, 2020 triumphierte Bayern mit 3:2. Dortmund kann insgesamt seinen siebten Supercup-Titel einfahren, für Rekordsieger Bayern wäre es der neunte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

