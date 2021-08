Polizist verhaftet League-of-Legends-Spieler

In China wurde ein gesuchter Verbrecher gefasst, weil er zu gut in League of Legends war © Riot Games / SPORT1

Auch die Polizisten verbringen ihre Freizeit gerne mit dem Spielen von League of Legends. Ein Beamter kam so nun einem erfolgreichen Spieler auf die Spur, der polizeilich gesucht wurde.

In der chinesischen Stadt Chongqing gehören auch Polizisten zu den Fans des MOBA-Titels. Einer von ihnen, Yihao Zhang, besuchte vor einiger Zeit mit ein paar Freunden ein neues Internet-Cafe. Während sie sich im Ladebildschirm auf eine Partie befanden, kam per Lautsprecher die Durchsage, dass der beste Spieler des Ionia-Servers gerade online gegangen ist.

Aus reiner Neugier machte sich Yihao Zhang auf die Suche um herauszufinden, wer der beste Spieler des Servers sei. Überraschend musste er feststellen, dass es sich bei diesem um einen polizeilich gesuchten Verbrecher handelt. Entsprechend rief Zhang seine Kollegen als Verstärkung und konnte den League-of-Legends-Challenger wenig später in Gewahrsam nehmen. Während Zhang nun für seinen “Ermittlungserfolg” gefeiert wurde, verkam der Gefasste in den chinesischen Medien zu einem Meme.

China zählt zu einem der größten Märkte in League of Legends, mit der LPL (League of Legends Pro League) an der Spitze. Die Region verfügt über 29 einzelne Server, auf denen jeweils 650.000 Spieler aktiv sind. Ionia, Nummer 1, ist der älteste Server.