NFL: Seattle Seahawks entlassen Problemprofi Aldon Smith

Aldon Smith: Betreutes Wohnen für trockene Alkoholiker

Smith, der im Draft 2011 an Position sieben von den San Francisco 49ers ausgewählt wurde, kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Alkoholproblemen.

Bereits in der vergangenen Spielzeit bei den Dallas Cowboys wohnte er in einem betreuten Wohnprojekt für trockene Alkoholiker und auch in Seattle zog er wieder in so eine Einrichtung.