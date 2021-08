Anzeige

NBA: Ex-Lakers-Profi J.R. Smith will ans College und im Golf antreten Umstrittener NBA-Star wechselt Sportart

J.R. Smith will sich im Golf versuchen © Imago

16 Jahre lang sorgt J.R. Smith in der NBA für Aufsehen, gewinnt zwei Meistertitel. Nun will der Sportler zurück ans College - und in einer völlig anderen Sportart antreten.

16 Jahre lang verdiente J.R. Smith sein Geld in der NBA. Mit den Cleveland Cavaliers und den Los Angeles Lakers gewann er je einen Meistertitel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Nun strebt der 35-Jährige aber eine ganz andere Sport-Karriere an. Laut US-Medien will er wieder aufs College gehen, einen Abschluss in Geisteswissenschaften machen und gleichzeitig im Golf-Team antreten.

So hat sich Smith am College North Carolina A&T eingeschrieben und beabsichtigt, dem Männer-Golfteam beizutreten, sollte die NCAA nichts dagegen haben.

Als Basketballer hatte er einst den North Carolina Tar Heels sein Versprechen gegeben, sich dann aber direkt für den NBA-Draft angemeldet und das College nie besucht. “Ich versuche herauszufinden, ob ich noch spielberechtigt bin”, sagte Smith beim Golf-Turnier Wyndham Pro-Am zu Reportern.

Smith hofft auf Genehmigung

Aufgrund der Regularien ist unklar, ob er eine Genehmigung bekommt. Die Tatsache, dass er bisher nie am College angetreten ist, könnte ihm jedoch behilflich sein. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

“Noch wichtiger ist aber, dass ich versuche, mich weiterzubilden und etwas nach dem Basketball zu machen. Man hat mir immer gesagt, dass ich jederzeit zurückkehren kann, wenn ich aus der High School komme.”

Der Golflehrer von North Carolina A&T, Richard Watkins, würde sich in jedem Fall über Smith freuen.

“Es kommt nicht oft vor, dass jemand in seiner Position wirklich die Möglichkeit hat, einen Gedanken, einen Traum, eine Idee zu haben und in der Lage zu sein, ihn auch wirklich auszuleben.” (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Smith lässt sogar LeBron James verzweifeln

Smith hatte in der vergangenen Saison mit den Lakers den NBA-Titel gewonnen und im Anschluss sein Karriereende verkündet.

Abseits des Parketts fiel er im Laufe seiner Karriere mehrfach negativ auf. So wurde er einst gesperrt, weil er einen Assistenztrainer der Cavs mit einem Teller Suppe beworfen hatte.

Vielen NBA-Fans ist wohl auch noch in Erinnerung, wie er in der Finalserie 2018 mit den Cleveland Cavaliers Teamkollege LeBron James wahnsinnig machte.

Im ersten Spiel gegen die Golden State Warriors hatte Smith beim Stand von 107:107 und noch 4,7 Sekunden auf der Uhr den Sieg in den Händen. Doch anstatt den Wurf zu suchen, dribbelte er zur Mittellinie und ließ die Zeit herunterlaufen.