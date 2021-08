Anzeige

FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann vor Supercup LIVE im Ticker So will Nagelsmann Haaland stoppen

Sonderlob: Nagelsmann hebt Bayern-Talent hervor

Am Dienstag will der FC Bayern mit dem Supercup den ersten Titel der Saison einfahren. Wie Trainer Julian Nagelsmann dafür plant, verrät er auf der Pressekonferenz - zum Nachlesen im TICKER.

Für den FC Bayern München bietet sich die erste Titelchance der Saison. Der Meister trifft im Supercup am Dienstagabend im Signal Iduna Park auf Pokalsieger Borussia Dortmund. (Supercup: Borussia Dortmund - FC Bayern am Dienstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Der Verein steht seit Sonntag unter dem Eindruck vom Tod seiner Torjäger-Legende Gerd Müller. Nun gilt es den Fokus wieder voll auf das Duell mit dem BVB zu richten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Wie Trainer Julian Nagelsmann die Schwarz-Gelben, die mit einem furiosen 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt in die Bundesliga-Saison gestartet sind, bezwingen will, erklärte er auf der Pressekonferenz. Zudem sprach der 34-Jährige über die Fähigkeiten von Erling Haaland, eine mögliche Rückkehr von Corentin Tolisso und den Tod von Gerd Müller.

Die PK zum Nachlesen im TICKER.

+++ PK ist beendet +++

Nach einem kurzen personellen Update, dass alle Spieler, die gegen Gladbach dabei waren, auch für den Supercup zur Verfügung stehen, ist die Pressekonferenz beendet.

+++ Nagelsmann über Tolisso +++

“Mit Coco Tolisso haben wir vermutlich jemanden, der wieder zurück kommt. Er hat am Wochenende bei der U23 mittrainiert und hat das super gemacht. Auch in den beiden Einheiten bei uns hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn heute alles passt, wird er mitkommen. Wir haben heute noch eine Einheit, die schaue ich mir an. Morgen entscheiden wir dann, wer spielt.

+++ Nagelsmann über Goretzkas Rolle +++

“Er hatte eigentlich die ganze Zeit eine tiefe Position. Die offensivere Position hat sich aus dem Spiel ergeben, aber die Idee ist eigentlich, dass er weiter hinten spielt.”

+++ Was macht den BVB aus? +++

“Sie haben herausragende Spieler im Mittelfeldzentrum. Bei Ballgewinn machen sie es sehr gut mit der Tempoverschärfung, das ist die größte Gefahr. Da waren jetzt nicht 50 Chancen aus eigenem Ballbesitz herausgespielt. Wir tun gut daran, den Gegner aus gefährlichen Situationen fernzuhalten.”

+++ Erkenntnisse aus Gladbach-Spiel? +++

“Wir hatten in der Eröffnung noch einige Fehlpässe, aber wir hatten noch wenig Zeit, um vieles einzuüben. Aber in einigen Phasen waren wir schon ganz gut drauf. Wir brauchen natürlich noch, um ein Spiel über 90 Minuten gut zu absolvieren. Für das erste Spiel war es aber ganz in Ordnung.”

+++ Nagelsmann über Upamecano +++

“Der Spielstil bei uns (im Vergleich zu Leipzig, Anm. d. Red.) ist nicht großartig anders. Klar fehlen noch einige Spiele, um sich mit den anderen einzuspielen. Die Bewertung, der schlechteste Spieler des Spiels gewesen zu sein, war für mich zu hart. Er ist immer noch ein junger Spieler, der den Rhythmus noch aufnehmen muss.”

+++ Nagelsmann über Davies und Hernández +++

“Lucas macht jetzt wieder ein bisschen was mit dem Ball. Er muss jetzt einiges aufzuholen, vor allem körperlich. Er muss seine Reha noch fortsetzen. Die Struktur am Knie ist gesund, aber es geht darum, den Körper in Form zu bringen. Es ist hundertprozentige Fitness gefordert. Mit Phonzie war ich sehr zufrieden, nach vorne hatte er viel Speed. Klar sah er in der Defensive nicht immer gut aus, da fehlte es manchmal an der richtigen Einschätzung der Situation, aber das wird er noch lernen. Mir ist es lieber so, dass er sich im Spielaufbau etwas zutraut, als dass er immer quer spielt.”

+++ Nagelsmann über Bedeutung für Saison +++

“Klar ist das Spiel wichtig, aber ich glaube nicht, dass es eine ganz große Bedeutung für die Saison hat. Beide Teams haben ein paar Verletzte, aber die Saison ist noch jung. Natürlich trauen wir uns zu, da zu gewinnen.”

+++ Nagelsmann über Haaland vs. Lewandowski +++

“Lewy hat über mehrere Jahre bewiesen, dass er ein Weltklasse-Stürmer ist. Erling ist noch nicht so lange in der Bundesliga, hat aber eine super Quote. Der Unterschied ist auch das Alter, Lewy hat deutlich mehr Erfahrung. Gemeinsamkeiten sind die unglaubliche Torgefahr. Es sind trotzdem unterschiedliche Stürmertypen. Lewy ist extrem mitspielend, ich bin sehr froh, dass ich ihn habe.”

+++ Nagelsmann über Haaland +++

“Herausragender Stürmer, wenn man seine Quote sieht. Es ist außergewöhnlich. Neben seinen Abschlussqualität ist er sehr robust und schnell. Wir müssen in der Kette eng stehen und verhindern, dass er seine Läufe in die Tiefe machen kann. Wir müssen körperlich dagegen halten und nach Ballverlusten sofort Gegenpressing einleiten, damit die schnellen Pässe in die Spitze verhindert werden können. Das werden wir aber nicht komplett verhindern können, aber wir haben ja auch noch den besten Torwart der Welt.”

+++ Über Stanisic +++

“Er hat es gut gemacht, ist ein verlässlicher Spieler. Er hat einen entscheidenden Fehler gemacht gegen Gladbach, aber sonst hat er es solide gemacht. Er ist für sein junges Alter schon sehr kommunikativ, er ist noch kein Leader, aber er ist schon auf einem guten Weg. Er steht für morgen Abend sicher wieder in der Verlosung zu beginnen.”

+++ Warten auf den ersten Sieg +++

Nagelsmann: “Ich würde es gerne unterschreiben, morgen zu gewinnen und den Titel zu holen. Dortmund ist gut in die Saison gestartet mit dem Sieg gegen Frankfurt. Wir warten noch auf den ersten Sieg, aber das würde ich nicht überbewerten. Wir würden uns freuen, morgen zu gewinnen.”

+++ Pressekonferenz hat begonnen +++

Nagelsmann hat hinter den Mikrofonen Platz genommen und spricht zunächst über den Tod von Gerd Müller: “Erstmal herzliches Beileid an Familie und Freunde von Gerd. Gestern war ein trauriger Tag für alle Fußball-Sympathisanten. Gerd Müller hat extrem viele super Spiele gemacht und schöne Tore geschossen.”

+++ Neunter Supercup-Titel für den FC Bayern? +++

Die Münchner sind auch im Kräftemessen der zwei besten Teams der vorhergehenden Saison Rekordsieger. Mit acht Titeln führt Bayern das Ranking an. Die Roten könnten ihren zweiten Triumph in Folge feiern. 2020 schlugen sie den BVB mit 3:2. Im Jahr davor war Dortmund erfolgreich gewesen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: