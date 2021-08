GFL: Schwäbisch Hall Unicorns, Dresden, Potsdam und Köln sicher in Playoffs

Ravensburg hatte das direkte Duell der beiden zu Hause gewonnen, und obwohl die Razorbacks in der Tabelle mit einem Spiel mehr hinter den Münchnern liegen, ist dies ein eventuell entscheidender Vorteil. Beide Mannschaften können es aber aus eigener Kraft in die Endrunde schaffen.

Ravensburg in Frankfurt souverän

Ravensburg ließ am Samstag in Frankfurt auch keinen Zweifel daran, dass man die Chance nutzen will. Beim 64:22 bei Frankfurt Universe lagen die Razorbacks nur nurz nach einem Field Goal der Gastgeber hinten. Danach aber folgte eine weitere Galavorstellung des ideenreichen Angriffs des Teams von Head Coach Sebastian Fandert.

Touchdowns von Michael Mayer (zwei), Lennies McFerren, Jan Grischenig und Ryan Smith schraubten das Ergebnis bis zur Halbzeit auf 36:3 in die Höhe. Danach gönnte man den Hessen in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile und letztlich deswegen mit 22 Punkten deren bisher beste Saisonausbeute.

Unicorns siegen im Spitzenspiel

Möglich macht dies, dass es auch den Allgäu Comets nicht gelungen ist, die Schwäbisch Hall Unicorns im Spitzenspiel zu bezwingen. Schwäbisch Hall gewann am Samstag mit 33:21 gegen die Kemptener und verteidigte so die Pole Position.

Für die Haller Defense galt es insbesondere, Gäste-Running Back Glenn Toonga unter Kontrolle zu bringen. Über das gesamte Spiel betrachtet gelang es. Phasenweise aber kam Toonga zu Highlights, unter anderem bei seinem 68-Yard-Lauf zur Allgäuer 7:3-Führung im ersten Viertel. Es dauerte etwas, ehe die Unicorns dies beantworten konnten, per Pass von Haupert auf Yannick Mayr kam man aber wieder 10:7 in Front.

Schwäbisch Hall sicher in den Playoffs

Im zweiten Viertel galt es einige knifflige Szenen zu überstehen, ehe die Gastgeber kurz vor der Halbzeitpause mit etwas Glück noch durch ein Field Goal erhöhen konnten. Ihre stärkste Phase hatten die Unicorns danach aber im dritten Viertel, in dem fast ausschließlich in der Allgäuer Hälfte gespielt wurde.

Dresden, Potsdam und Köln fix

Den härtesten Gang hatte erwartungsgemäß Tabellenführer Dresden Monarchs gegen Titelverteidiger New Yorker Lions, konnte aber mit 24:19 den Erfolg bejubeln. Den Braunschweigern gelang es zwar tatsächlich, die sonst so punktehungrige Offense der Sachsen über weite Strecken in Schach zu halten, vor allem im dritten Viertel, in dem der knappe Vorsprung der Dresdner immer wieder auf der Kippe stand.