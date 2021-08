Anzeige

Ex-FC_Bayern-Talent Stephan Fürstner bei Mainz 05 mit Comeback Ex-Bayern-Talent feiert Comeback

Dank Slapstick-Patzer! Mainzer Rumpftruppe stellt RB bloß

Christopher Michel

Der Mainzer Sensationssieg gegen Leipzig hat mehrere Gesichter. Eines davon ist das eines ehemaligen Bayern-Talents.

Was macht ein Trainer, wenn ihm die halbe Stammelf ausfällt?

Jeremiah St. Juste, Dominik Kohr und Anderson Lucoqui befanden sich beim FSV Mainz 05 in coronabedingter Quarantäne, Neuzugang Anton Stach war zudem noch nicht spielberechtigt.

Auf der Bank neben Coach Bo Svensson nahmen vor dem Sensationserfolg der Mainzer gegen RB Leipzig (1:0) also notgedrungen Namen wie Kaito Mizuta, Tomthé Rupil und Ben Bobzien Platz - und außerdem Stephan Fürstner.

Fürstner kehrt auf die Bundesligabühne zurück

Fürstner? Es war ein Name, den viele Beobachter zunächst so gar nicht mit den Rheinhessen in Verbindung brachten.

Doch in der 86. Minute ging die Tafel an der Seitenlinie nach oben und der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler kam beim Stand von 1:0 zu seinem Mini-Comeback in der Bundesliga.

Zur Erinnerung: Seinen letzten Auftritt in der Beletage des deutschen Fußballs hatte Fürstner noch im Trikot von Greuther Fürth hingelegt - auch sein jetziger Coach Svensson war dabei einer der Gegner in den 30 Bundesligapartien 2012/13 für das Kleeblatt.

Über acht Jahre liegt das nun zurück, über die Stationen Union Berlin und Eintracht Braunschweig landete Fürstner schließlich 2020 bei der Reserve des FSV. Und schnupperte nun plötzlich wieder Bundesliga-Luft, wenn wohl auch nur einmalig. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Svensson freut sich: “Ist einfach ein geiler Typ”

“Stephan hat die Erfahrung, die hatten wir nötig. Niklas Tauer hatte Krämpfe, ich musste einen zentralen Mittelfeldspieler bringen. Er hat das in den letzten zehn Minuten gut gemacht”, sagte der Coach auf Nachfrage von SPORT1 und freute sich, dass der Schachzug aufging: “Er ist einfach ein geiler Typ.”

Vor allem ist Fürstner ein “Typ”, der auch den FC Bayern München in der Vita stehen hat. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Der 33-Jährige durchlief alle Jugendmannschaften, war Stammspieler in der zweiten Mannschaft - und kam am 5. Mai 2007 gegen Borussia Mönchengladbach drei Minuten vor dem Ende, an der Seite von Topstars wie Roy Makaay, Mehmet Scholl oder Claudio Pizarro, sogar zu seinem Bundesliga-Debüt.

Trotz Bayern-Vita keine große Karriere

Für die ganz große Karriere reichte es beim Kämpfer und Wühler zwar nicht. Der Sieg nun über Titelkandidat Leipzig schmeckte Fürstner trotzdem. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

