Franz Beckenbauer trauert nach Tod von Gerd Müller: "Wir waren wie Brüder"

“Auch wenn man schon seit Langem die Nachricht befürchten musste: Sie trifft mich wie ein Schock”, sagte Bayern Münchens Ehrenpräsident der Bild : “Er war so ein feiner Kerl und viel feinsinniger, als viele dachten. Gerd und ich - wir waren wie Brüder.”

Der frühere Weltklasse-Torjäger und “Bomber der Nation” war am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren verstorben. Müller war an Alzheimer erkrankt und lebte seit Jahren in einem Pflegeheim südlich von München. (REAKTIONEN: Die Fußball-Welt trauert um Müller)