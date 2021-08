Tennis, ATP: Daniil Medvedev feiert vierten Masters-Triumph

Der Weltranglistenzweite bezwang im Finale in Toronto den US-Amerikaner Reilly Opelka souverän mit 6:4, 6:3 und feierte seinen dritten Turniersieg in diesem Kalenderjahr.

Medvedev, der noch auf den Gewinn eines großen Grand-Slam-Turniers wartet, brauchte nur 87 Minuten für seinen Sieg über den 2,11-m-großen Opelka. In das am Montag beginnende Cincinnati Masters, dem letzten großen Vorbereitungsturnier vor den US Open in New York, startet Medvedev erneut als Topgesetzter.