Liverpool: Virgil van Dijk glänzt bei Comeback und bittet um Geduld

Trotz seines überzeugenden Auftritts bat der 30-Jährige um Geduld: “Die Rückkehr ist nicht der Abschluss eines Kapitels”, sagte van Dijk und fügte an: “Es ist noch ein langer Weg. Ich wollte da draußen sein. Ich wollte vom ersten Spiel an spielen, weil ich das Gefühl habe, dass ich es brauche und es mich weiterbringen wird.”

Van Dijk gibt Comeback bei Liverpool

Und weiter: “Ich kann nicht sofort wieder zu 100 Prozent fit sein. Das erste Spiel war aus vielen Gründen sehr emotional und sehr hart. Man stellt sich das Spiel so oft in seinem Kopf vor, bevor man es tatsächlich spielt. Ich war müde wegen allem, was mit dem Spiel zu tun hatte. Und es war wie eine Hürde. Ich musste das erst einmal überwinden.”