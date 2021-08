Gerd Müller: Fußball-Welt trauert um den "Bomber der Nation"

Der Angreifer erzielte zwischen 1964 und 1979 in 607 Pflichtspielen unglaubliche 566 Tore für die Bayern und stellte die bis heute unerreichte Rekordmarke von 365 Bundesliga-Treffern auf. Für Deutschland traf er in 62 Länderspielen 68 Mal.

La Gazzetta dello Sport: “‘Klein und pummelig’, dann dominierte er 15 Jahre lang die Gegend: Das war Gerd Müller. Wenig Dribblings, wenig Kunststücke, aber tödlich in der Zone. Ohne ihn wären die Bayern nicht das geworden, was sie heute sind.”

Pelé (brasilianische Legende): “Heute ist ein trauriger Tag für alle, die diesen Sport lieben. Wenn ein so glänzender Star wie Gerd von uns geht, ist es unmöglich, dass einem nicht das Herz zerbricht. Er ist ein unbestreitbares Idol für jeden, der Fußball liebt. Müller war der Anführer, der den deutschen Fußball auf die nächste Stufe brachte. Er war einer der besten Stürmer, die ich je habe spielen sehen, und ein großartiger Mensch. Sein Name wird für immer in Erinnerung bleiben. Ich übermittle hier meine ganze Zuneigung und hoffe, dass Gott die Herzen deiner Familie und deiner Freunde trösten wird.”

Manchester United: “Der Fußball hat einen seiner Giganten verloren. Wir schicken unser tiefstes Mitgefühl an unsere Freunde beim FC Bayern und an seine Familie in dieser schwierigen Zeit. Ruhe in Frieden, Gerd.”