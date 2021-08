Bundesliga: Bayern-Präsident Hainer kritisiert UEFA-Reformpläne

Financial-Fairplay-Reform: "Man wird an der Nase herumgeführt!"

Die UEFA plant offenbar eine Reform des Financial Fair Play. Doch Bayern-Präsident Herbert Hainer hält wenig davon und fordert ein härteres Durchgreifen.

Eine “Luxussteuer” statt Financial Fair Play?

Die vergangene Woche von der Times enthüllten angeblichen Reformpläne der UEFA haben für Diskussionen gesorgt. Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, zweifelt an den Ideen. Gleichzeitig macht sich der 67-Jährige für härtere Strafen bei Verstößen stark. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hainer von Luxussteuer “überhaupt nicht überzeugt”

“Von dieser Luxussteuer bin ich überhaupt nicht überzeugt. Bei Verstößen zahlt ein Verein 100 Millionen Euro Luxussteuer, die unter den anderen Klubs aufgeteilt werden. Dieses Geld hilft denen nicht entscheidend weiter und schmerzt die Geldgiganten nicht wirklich”, sagte Hainer in einem kicker -Interview.

Statt des Financial Fair Play (FFP) wolle die UEFA laut Times eine Gehaltsobergrenze für die Klubs einführen, die man jedoch zeitweise bei Zahlung einer “Luxussteuer” überschreiten dürfe. Dieses Geld ginge dann zwar zunächst an den Europäischen Fußballverband, der aber werde es unter den Europapokal-Teilnehmern der jeweiligen Spielzeiten verteilen, die sich an die Regeln hielten.