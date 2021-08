Borussia Dortmund & Erling Haaland: BVB-Star mit letzter Bundesliga-Saison?

Erling Haaland verzückt Fußball-Deutschland bereits zum Saisonstart. Der BVB-Superstar ist unterwegs in neue Sphären - und möglicherweise auch schon in eine andere Klasse als die Bundesliga.

Haaland schnellster Spieler des Bundesliga-Spieltages

42 Tore in 44 Bundesligaspielen sprechen für sich - und tatsächlich hat Haalands Leistungsvermögen in diesem Sommer noch einmal die nächste Stufe gezündet.

“Jetzt macht er sogar die Vorlagen. Ich habe auch gerne Tore geschossen, aber er freut sich sogar, wenn andere Tore schießen”, sagte Haalands Landsmann Jan Aage Fjörtoft im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 : “Seine Ausstrahlung ist sensationell, am Ende wollte er drei Tore machen. Das ist ansteckend. Seine Reife ist sensationell. Noch sensationeller ist, dass er trotzdem noch in der Entwicklung ist.”

Fjörtoft: Haaland schickt Nachrichten um halb drei in der Nacht

“Er ist ein Spieler, der Nachrichten um halb drei in der Nacht schickt und fragt: ‚Ich habe einen Ball verschossen, was glaubst du, bin ich vielleicht zu weit nach links gegangen?’”, verriet Fjörtoft. Und der frühere Bundesliga-Stürmer von Eintracht Frankfurt ist nach seiner Aussage nicht der Einzige, der derartige Nachrichten bekommt.

“Team Haaland” als wichtiger Part der Entwicklung

“Er ist bodenständig. Man muss ihn lassen. Wenn man so viele Tore macht, darf man auch ein paar bunte Outfits tragen”, glaubt Fjörtoft in Anspielung auf zuletzt manchen allzu bunt-gewählten Kleidungsstil: “Sein Vater hält ihn auf dem Boden. Er kann ihm sagen: A oder B. Privatjet ist okay, aber dann musst du auch Tore machen.”

Münden könnte die Entwicklung Haalands in ein Stürmer-Format, das zu den besten der Welt gehört. “Er ist nicht nur gut, sondern ein Ausnahmespieler. Diese Energie, die er immer wieder reinbringt. Du hast gar keine Chancen als Mitspieler, nicht auch Volldampf zu geben. Er wird eine Wahnsinns-Karriere machen”, so SPORT1-Experte Stefan Effenberg im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Es fühlt sich nach Abschiedstournee an

Dann wird eine Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag aktiv, die bei 75 Millionen Euro liegt. Eine Summe, die mehrere Klubs für den Torjäger bereitwillig zahlen dürften. Daher fühlt es sich schon nach dem ersten Spieltag ein wenig so an, als befinde sich einer, der zum Mega-Star reift, auf einer Art Abschiedstournee in Deutschland.