Dominic DeNucci: Die bewegte Karriere der verstorbenen Wrestling-Legende

Er war Trainer zweier Stars, die in den Neunzigern die Wrestling-Landschaft umpflügten. Und: Er war zwischenzeitlich einer der am besten verdienenden Showkämpfer der Welt - weil er populärer Pionier eines kontinentalen Booms jenseits der Heimat war.

Dominic DeNucci war Partner von Bruno Sammartino

Der Ex-Ringer DeNucci, geboren als Dominic Nucciarone in der mittelitalienischen 3000-Seelen-Gemeinde Frosolone und nach Amerika ausgewandert, begann seine Wrestlingkarriere 1958 in Kanada und wurde in den Sechzigern auch in den USA populär.