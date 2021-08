Eintracht Frankfurt nach BVB-Pleite: Glasner und seine Probleme

Eintracht Frankfurt stolpert mit dem neuen Trainer Oliver Glasner in die Saison. Der Österreicher muss nach dem Debakel in Dortmund schnellstens Lösungen präsentieren. Positive Aspekte sind rar.

Eintracht Frankfurt: Einstellung stimmt wieder nicht

“Wenn du nur 32 Prozent deiner Zweikämpfe gewinnst, dann ist es egal, in welcher Kette du spielst”, wischte Glasner auf SPORT1-Nachfrage eine Systemdiskussion zwar weg. Doch was das Thema Einstellung betrifft: Tatsächlich fiel wiederholt auf, dass die Frankfurter nicht in die direkten Duelle kamen.