DTM: Porsche startet am Nürburgring

Das sind die Sieger des ADAC GT Masters 2020!



Premiere in der DTM! Am kommenden Wochenende startet auf dem Nürburgring erstmals ein Porsche in der traditionsreichen Rennserie.

Die DTM darf sich über einen überaus prominenten Neuzugang freuen.

Premium-Hersteller Porsche wird am kommenden Wochenende (20. bis 22. August) einen Gaststart in der traditionsreichen Tourenwagen-Serie absolvieren. (NEWS: Alle Infos zur DTM)

Dies kündigte Wolfgang Hatz, Teamchef SSR Performance, am Sonntagabend exklusiv im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 an.

“Wir haben uns entschieden, mit dem Porsche 911 GT3R in der DTM zu starten. Ich glaube, da haben wir einen ganz vernünftigen Job gemacht”, sagte Hatz.

Aber nicht nur für seinen Rennstall ist es ein großer Schritt in die DTM, auch für Porsche selbst ist es ein Abenteuer. “Für Porsche ist das sicherlich auch eine wichtige Sache, dass sie in der DTM mal dabei sind. Wir wollen das als einen Versuchsballon sehen. Wir wollen eine möglichst vernünftige Vorstellung abgeben”, beschrieb er das Vorhaben, bemerkte allerdings auch: “Aber es wird für uns nicht einfach. Es wird ein Sprung ins kalte Wasser. Es gibt andere Reifen, die wir so nicht kennen.”

Nichtsdestotrotz ist das Ziel für das kommende Rennen klar definiert. “Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und zeigen, dass wir wettbewerbsfähig sind.”

Mit dem Nürburgring als Ort der Premiere ist das Team zufrieden. Letztes Jahr habe man dort gewonnen, weswegen man sehr zuversichtlich sei. Aber es wäre vermessen, “davon auszugehen, dass wir gleich gewinnen.”

Wie dann die weitere Zukunft mit der DTM ausschaut, steht noch nicht fest. “Nächstes Jahr werden wir uns starke Gedanke machen, wie unser weiteres Engagement ist. Es gibt unterschiedliche Szenarien”, erklärte Hatz, bekannte sich aber als DTM-Fan: “Ich bin der DTM schon lange verbunden und ein sehr starker Unterstützer. Aus meiner Sicht ist sie die wichtigste Motorsport-Plattform in Deutschland und da muss Porsche dabei sein.”

Ammermüller fährt Porsche auf dem Nürburgring

Mit dem über 500 PS starken Porsche 911 GT3 R, der von Michael Ammermüller pilotiert wird, geht der Hersteller für das Top-Team SSR Performance an den Start.

Mit Porsche werden dann auf der Traditionsstrecke in der Eifel nach Audi, BMW, Mercedes AMG, Ferrari, Lamborghini und McLaren sieben Premium-Marken im Grid vertreten sein.

DTM-Start eine Premiere für Porsche

Der Sportwagenhersteller, für den es der allererste DTM-Start in der Geschichte ist, engagiert sich bereits in der Formel E, IWSC, WEC und in den markeneigenen Carrera Cups. (DATEN: Fahrerwertung ADAC GT Masters)

Das Team SSR Performance bestritt 2020 erstmals eine volle Saison beim ADAC GT Masters und gewann auf Anhieb sowohl Fahrer- als auch Teamwertung. (DATEN: Teamwertung ADAC GT Masters)