Tennis: Naomi Osaka spendet für Erdbebenopfer in Haiti

Diese alte Weisheit scheint auch Naomi Osaka zu kennen. Der Tennis-Star zeigte sich betroffen von den Folgen des Erdbebens in Haiti und will den Menschen vor Ort mit einer besonderen Geste helfen.

Wie sie per Twitter ankündigte, will sie das Preisgeld ihres nächsten Turniers - das mit 1,8 Millionen Dollar dotierte WTA-Turnier in Cincinnati - den Betroffenen der Katastrophe spenden. “Es tut wirklich weh, all die Verwüstungen in Haiti zu sehen”, begründete sie ihre Aktion.