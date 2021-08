Haaland, Borussia Dortmund, Messi, FC Bayern - Stefan Effenberg mit Kolumne

Was der Scheich-Klub da zusammenbaut, liest sich zweifelsohne wie eine Weltauswahl. Doch Vorsicht ist geboten: Große Spieler haben meist auch ein großes Ego. Die Frage ist also: Kann das wirklich funktionieren, wenn die Messis, Neymars und Mbappés gemeinsam auf dem Platz stehen? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Champions-League-reif hat sich derweil Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt präsentiert. Allen voran natürlich Erling Haaland, der in die Reihen der Besten gehört. Er ist ein Trumpf, ein Garant, eine Wucht. Wir alle können froh sein, dass er vorerst hier in Deutschland bleibt.

"Müssen uns verstärken" So will Fürth die Klasse halten

Wichtig ist nur, die Defensive in den Griff zu kriegen, die war in der vergangenen Saison das große Manko. Ohne stabile Defensive gewinnst du keine Meisterschaft, egal, wie stark deine Offensive ist.

Besonders in der ersten Szene hätte es für mich Elfmeter geben müssen. Der Kontakt ist klar da, Upamecano hält Thuram und hindert ihn so am möglichen Torschuss. Da frage ich mich, warum der Keller in Köln Schiedsrichter Marco Fritz nicht darauf hinweist, sich die Szene selbst noch mal anzuschauen.