Bayern-Leihgabe Joshua Zirkzee feiert Torpremiere für RSC Anderlecht

Joshua Zirkzee ist aktuell vom FC Bayern München an den RSC Anderlecht verliehen. In seinem zweiten Ligaspiel trumpft der Niederländer groß auf.

Zirkzee sorgte mit seinem ersten Treffer (13.) zunächst für den Ausgleich, nachdem Olivier Deman die Gastgeber bereits in der ersten Minute in Führung gebracht hatte. Nach einer Flanke von der linken Seite schob Zirkzee aus kurzer Distanz ein. Und der Angreifer legte in der ersten Hälfte sogar noch seinen zweiten Treffer nach.

Zirkzee schnürt Doppelpack für Anderlecht

In seinem zweiten Spiel in der belgischen Jupiler Pro League waren es für Zirkzee die ersten beiden Treffer. Bei seinem ersten Einsatz beim 3:0-Sieg gegen RFC Seraing war Zirkzee noch torlos geblieben. Anderlecht belegt mit sieben Punkten nach vier Spielen den fünften Tabellenplatz.

Zirkzee schloss sich 2017 dem FC Bayern an. Nach vielversprechenden Jokereinsätzen in der Bundesligasaison 2019/20 mit vier Toren blieb der erhoffte Durchbruch bei den Bayern allerdings noch aus. In der vergangenen Saison war Zirkzee an Parma Calcio verliehen. In dieser Spielzeit soll er bei Anderlecht Spielpraxis sammeln.