Premier League: Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0, Son mit Traumtor in Robben-Manier

Tottenham Hotspur startet mit einem Auftaktsieg gegen Manchester City in die neue Saison. Heung-Min Son entscheidet das Spiel mit einem Traumtor.

Tottenham Hotspur startet optimal in die neue Saison!

Superstar Harry Kane stand bei Tottenham überraschenderweise nicht einmal im Kader – der begehrte Angreifer wird seit mehreren Wochen mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht.

Grealish feiert Startelfdebüt für City

“Er muss weiter an seiner Fitness arbeiten”, begründete Spurs-Coach Nuno Espirito Santo das Fehlen des wechselwilligen Angreifers im Aufgebot.

Citizen-Neuzugang Jack Grealish, der für rund 118 Millionen zu Manchester City wechselte , feierte dagegen sein Startelfdebüt. Die Citizens übernahmen von Anfang an die Kontrolle über das Spiel und legten los wie die Feuerwehr.

Ilkay Gündogan verfehlte mit einem wunderschönen Freistoß nur hauchzart das Tor (4.), kurz darauf verschätzte sich Tottenham-Keeper Hugo Lloris nach einer Ecke und Fernandinho vergab per Kopf freistehend aus zehn Metern die Führung (6.).

Tottenham lauert auf Konter

Son macht den Robben

Dennoch hätte Riyad Mahrez Manchester City nach Vorarbeit von Raheem Sterling in Führung bringen müssen, vergab aus fünf Metern aber kläglich (35.).

Kurz vor der Halbzeit setzte schließlich Heung-Min Son den Ball mit einem Weitschuss aus rund 17 Metern nur Zentimeter am Pfosten vorbei und verpasste somit ganz knapp die Führung für Tottenham (40.).

In der zweiten Hälfte belohnte sich Son schließlich für seine engagierte Leistung. Der Südkoreaner zog am Strafraum in Robben-Manier nach innen und schlenzte den Ball mit seinem linken Fuß flach ins lange Eck. (55.)