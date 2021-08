Anzeige

Borussia Dortmund: BVB-Star Axel Witsel begeistert Trainer Marco Rose Witsel begeistert in ungewohnter BVB-Rolle

Rose mahnt trotz Gala: Das muss Haaland noch lernen

Christopher Michel

Borussia Dortmund spielt Eintracht Frankfurt auch dank einer Systemumstellung an die Wand – mit Axel Witsel in der Innenverteidigung. Der Belgier entnervt die gegnerischen Angreifer und begeistert Trainer Marco Rose.

Als der neue Trainer von Borussia Dortmund angesichts der prominenten defensiven Ausfälle wie Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Thomas Meunier an seiner hinteren Besetzung tüftelte, kam Marco Rose plötzlich ein Champions-League-Auftritt am 24. November vergangenen Jahres in den Sinn - und damit also die Personalie Axel Witsel.

Zur Erinnerung: Beim 3:0-Sieg des BVB in Brügge hatte der Belgier in der Innenverteidigung agiert und dabei durchaus zu überzeugen gewusst.

Anzeige

Rose zeigt sich begeistert von Dominator Witsel

Klar, damals war Rose noch Coach in Gladbach - doch Witsels Auftritt hatte offenkundig großen Erinnerungswert.

Gegen Eintracht Frankfurt jedenfalls fing der gelernte defensive Mittelfeldspieler nun also zum zweiten Mal in seiner BVB-Karriere in der Viererkette an – und gab dabei auch dem Rest seiner Mannschaft ungemein viel Sicherheit.

“Er hat Dominanz ausgestrahlt”, lobte Rose nach dem glänzenden 5:2-Auftakterfolg der Schwarz-Gelben - und fügte an: “Er hat fußballerische Ruhe, eine gute Statur und er bringt ordentliches Tempo mit.”

Vor allem im ersten Durchgang ließ Witsel zusammen mit Nebenmann Manuel Akanji den Frankfurtern nicht den Hauch einer Chance.

Witsel gewann nicht nur 71 Prozent seiner Zweikämpfe, mit einer Passquote von 91 Prozent trieb er auch den Spielaufbau der Borussen voran. Der 32-Jährige erstickte jegliche aufkommende Gefahr im Keim. Wenn Gäste-Coach Oliver Glasner davon sprach, dass die Eintracht kaum einmal eine Situation frühzeitig antizipiert habe, so verkörperte Witsel das krasse Gegenbeispiel. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Im Schatten der Fünf-Tore-Beteiligungs-Gala von Erling Haaland bewies der Techniker, warum der BVB vor drei Jahren 20 Millionen Euro nach China überwiesen hatte.

Anzeige

Witsel als Beleg für die Qualität im BVB-Kader

Dabei war es der erste Bundesliga-Startelfeinsatz seit dem 9. Januar, nachdem Witsel beim 3:1-Sieg in Leipzig einen Achillessehnenriss erlitten hatte.

Doch der Belgier kämpfte sich schneller als gedacht wieder zurück, und war sogar schon bei der EURO wieder voll dabei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

“Wenn man in dem Alter mit so einer Verletzung rausgeht und vier Monate später bei einer EM ab dem dritten Spiel 90 Minuten auf dem Feld steht und topfit ist, dann zeigt das, was für ein Profi Axel Witsel ist”, schwärmte Rose denn auch.

Witsel: Stilvoller Start in die Saison

Witsel ist nicht zuletzt der Beleg für die Qualität des Dortmunder Kaders. Prominent besetzt, mit viel Tempo und flexibel. So reagierte Rose auf die Ankündigung von Glasner, der den BVB in einer Raute erwartet hat. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Folge am Ende: Im 4-3-3-System waren die Borussen im Spiel nach vorne kaum zu einfangen. Witsel agierte als Dirigent von ganz hinten heraus.

Und der Musterprofi selbst? Der reagierte auf Twitter kurz und knapp: “Stilvoll in die Saison gestartet. Gut gemacht Team. Lasst uns weiter nach vorne pushen.”

Alles zur Bundesliga bei SPORT1:

Anzeige