Olympia 2021: PETA fordert nach Schleu-Skandal Abschaffung aller Reitwettbewerbe

Der Skandal um Annika Schleu und Saint Boy im Modernen Fünfkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio kommt nicht zur Ruhe. Nun hat sich PETA zu Wort gemeldet und eine eindringliche Forderung an das IOC gerichtet.

Geht es nach der Tierschutzorganisation PETA, ist die Antwort ein eindeutiges Ja. In einem Statement forderte die Organisation öffentlich, generell alle Reitwettbewerbe bei den Olympischen Spielen abzuschaffen.

Anlass für diese Forderung war der Reit-Eklat im Modernen Fünfkampf, als Annika Schleu versuchte, ihr Pferd Saint Boy in den Parcours zu zwingen. Dazu hörte ma Bundestrainerin Kim Raisner reinrufen: “Hau mal richtig drauf!” (Bericht: Ein Abend, an dem es nur Verlierer gab)

“Die Olympischen Spiele stellen menschliche Athleten in den Vordergrund, nicht die Fähigkeit, Pferde zu verängstigen und zu verletzen, die nicht an Wettkämpfen teilnehmen wollen, aber die ganze Arbeit machen, manchmal auf Kosten ihres eigenen Lebens”, begründete PETA-Präsidentin Ingrid Newkirk die Forderung und fügte hinzu: “So wie sich die Spiele weiterentwickelt haben, um moderne Sportarten wie Skateboarding aufzunehmen, fordert PETA das Internationale Olympische Komitee auf, missbräuchliche Pferdesportveranstaltungen in die Geschichtsbücher zu verbannen.”