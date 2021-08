FSV Mainz 05: Christian Heidel fordert Umdenken von der DFL nach Corona-Chaos

Ganze elf Spieler – also eine komplette Startelf – fehlten dem FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig aufgrund von Corona.

Drei Spieler sind erkrankt, acht weitere Akteure befinden sich in Quarantäne – trotzdem gelang den Rheinhessen nach einer leidenschaftlichen Vorstellung ein 1:0-Sieg gegen RB Leipzig .

“Ob diese Regel so ganz zeitgemäß ist, wir sind ja jetzt eben nicht mehr vor einem Jahr, sondern leben jetzt im Momentum”, erklärte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel in der Halbzeitpause bei DAZN. “Ich glaube, da muss man sich bei der DFL noch mal drum kümmern Mir ist momentan nicht ganz klar, wie ein Spiel ausfallen soll, außer die gesamte Mannschaft muss in Quarantäne.” (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)