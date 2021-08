Anzeige

La Liga Heute: FC Barcelona - Real Sociedad live im TV, Stream, Ticker Wie kommt Barca ohne Messi zurecht?

Ruiniert Messi seinen Ruf?

SPORT1

Der FC Barcelona startet mit einem Spiel gegen Real Sociedad in die neue Saison. Wie kommen die Katalanen ohne Superstar Lionel Messi zurecht?

Auch in La Liga rollt seit diesem Wochenende wieder der Ball. Der FC Barcelona startet am Sonntag in die neue Saison und trifft auf Real Sociedad – ohne Lionel Messi.

Anzeige

Der Superstar wechselte nach 21 Jahren beim FC Barcelona zu Paris Saint-Germain.

Koeman will den Abgang von Messi abhaken

Barcelona-Cheftrainer Ronald Koeman will den Abgang des sechsmaligen Weltfußballers jedoch endgültig abhaken.

“Wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben”, sagte der Niederländer am Samstag vor dem Saisonauftakt gegen Real Sociedad aus San Sebastian: “Dinge ändern sich, und ich freue mich sehr auf unser Team in diesem Jahr.”

Die Katalanen präsentierten sich in der Vorbereitung in einer guten Form. Von insgesamt fünf Testspielen wurden vier gewonnen, lediglich die Partie gegen RB Salzburg (1:2) ging verloren.

Besonders Neuzugang Memphis Depay zeigte sich in einer starken Verfassung – der 27 Jahre alte Niederländer traf in drei der vier Testspielen, in denen er zum Einsatz kam.

Auftakt gegen Real Sociedad kein Selbstläufer

Auch der 18 Jahre alte Österreicher Yusuf Demir ließ sein außergewöhnliches Talent aufblitzen und wurde als einer der größten Gewinner der Vorbereitung bezeichnet.

Dennoch wird der Auftakt gegen Real Sociedad kein Selbstläufer. Die Weiß-Blauen belegten in der vergangenen Saison den fünften Platz und stellten die Katalanen in der Vergangenheit häufiger vor Probleme.

Anzeige

Barcelona-Trainer Koeman geht in jedem Fall davon aus, dass die Katalanen für das Auftaktspiel gut vorbereitet sind.

“Das Team ist bereit, wir hatten eine fünfwöchige Vorbereitung, in der Leo nicht mal mitgewirkt hat”, erklärte der Niederländer und gab im Anschluss zu: “Wir werden ihn sehr vermissen, denn er war ein enorm wichtiger Spieler in der Geschichte des Klubs.”

FC Barcelona - Real Sociedad: So können Sie das Spiel live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

-----