NFL: Aaron Rodgers stellt klare Personalforderung an Grren Bay Packers

Die Beziehung zwischen den Green Bay Pakers und Aaron Rodgers steht in dieser Offseason auf wackligen Beinen. Nun hat der Quarterback eine provokante Personalforderung an die Verantwortlichen.

In seiner Instagram-Story postete der Superstar ein Bild von Clay Matthews, zusammen mit der Forderung, dass das Front Office den Outside Linebacker, der bereits von 2009 bis 2018 für die Cheeseheads aufgelaufen war, ins Lambeau Field zurückholen soll. (Bericht: So weit kommen die Packers Rodgers entgegen)

Aaron Rodgers mit provokanter Liste

In seiner Karriere kommt der 35-Jährige bislang auf 156 Spiele in der Regular Season, in denen er an 519 Tackles beteiligt war. Dazu gelangen ihm 200 QB-Hits.