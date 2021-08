Formel E: Nyck De Vries erster Weltmeister - Crash-Drama um Edoardo Mortara

"Andere Kategorie Motorsport" So anders ist die Formel E

In einem turbulenten letzten Saisonrennen sichert sich Nyck de Vries den Weltmeistertitel in der Formel E. Ein Crash vor dem Start beendet alle Titelträume von Edoardo Mortara und Mitch Evans.

Nyck de Vries ist erster Weltmeister in der Geschichte der Formel E.

Dem Niederländer reichte im 15. und letzten Saisonrennen in Berlin ein achter Platz zum Titelgewinn, der Mercedes-Pilot verteidigte trotz Rang 13 in der Qualifikation seine Führung im Gesamtklassement erfolgreich. In ihrer siebten Saison wurde die Elektro-Rennserie erstmals offiziell als Weltmeisterschaft ausgetragen.