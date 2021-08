FC Chelsea, Tammy Abraham und Batshuayi flüchten vor Lukaku

Was dabei klar ist: Die Ankunft des 115-Millionen-Mannes dürfte den Konkurrenzkampf bei den Blues mächtig befeuern - und ein Blues-Stürmer tritt nun offenbar bereits die Flucht an, wie englische Medien schreiben.

Konkret: Tammy Abraham ist sich laut Daily Mail sogar mit einem neuen Klub einig, soll schon am Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes den Abflug machen.

Die AS Rom von Ex-Chelsea-Trainer José Mourinho ist demnach Abrahams neuer Verein. Über 37 Millionen sollen die Italiener für den Angreifer zahlen, dessen Ankunft in der Ewigen Stadt noch am Wochenende erwartet wird.